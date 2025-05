Tres corren peligro: prepárate para la última eliminación de la temporada de LCDLF All-Stars

Se acaba el tiempo… y se acaba la paciencia.

Hay tres nominados, una sola salida y una casa al borde de un ataque de nervios.

Los nominados Caramelo, Adame y Luca lo entregan todo, pero solo dos de ellos entrarán en la recta final.

No hay espacio para el error...prepárate esta noche para la última eliminación de la temporada de La Casa de los Famosos All-Stars.

¿Qué ocurrió el domingo?

El domingo de posicionamiento colocó a Adame, Caramelo y Luca frente a frente.

Luca se plantó frente a Adame como quien ya no necesita aprobación y soltó: “Has pasado semanas hablando de respeto, pero lo das a cuentagotas. A mí nunca me lo diste. Criticas, señalas y te haces la víctima. Pero a veces, el problema no son los demás… Eres tú.”

Mientras, Caramelo intentó sincerarse con Luca, pero entre dichos y enredos, lo único claro fue que no tenía ni idea de qué quería decir. “Es que tú, Luca… Cuando el río suena, el pez nada… Y tú te haces el pato, ¿me entiendes?”

Nadie entendió. Luca lo miraba con cara de Google Traductor colapsando, y el público en casa con ganas de mandarle un diccionario urgente.

A su vez, la última cena de nominados no fue cena. Fue una última cena bíblica con traiciones en tiempo real. Entre preguntas disparadas y respuestas filtradas, cada quien sirvió su plato…y su veneno.

"Los quiero como si los hubiese parido con dolores".