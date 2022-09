Con luces y colores: Coldplay ilumina el escenario iniciando su gira musical en Brasil

Río de Janeiro - Con un espectáculo lleno de efectos especiales que ni la lluvia consiguió aguar y que convirtió a la Ciudad del Rock en un tapiz de luces y colores, Coldplay aprovechó su presentación este sábado en el Rock in Río para dar inicio en Río de Janeiro a su gira por Sudamérica.

La banda británica fue la principal atracción en la penúltima jornada de la nueva edición del Rock in Rio en Brasil y supo acaparar todas las atenciones en un día bastante ecléctico en el que también se presentaron la cantante estadounidense de origen cubano Camila Cabello y el cuarteto también inglés Bastille, entre otros.

Pese a que introdujo algunas novedades por tratarse de un festival especial, de un concierto para 100,000 asistentes y de la celebración de 48 años del guitarrista Jonny Buckland (al que el público homenajeó tras la interpretación de Magic), la presentación de Coldplay este sábado dio una muestra de lo que será la etapa sudamericana de la gira "Music of the Spheres".

Tras los seis conciertos que ofreció en el estadio Wembley de Londres en los últimos días, en los que mostró todas las atracciones de la gira, el grupo liderado por Chris Martin ofrecerá en las próximas semanas una veintena de presentaciones en Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Santiago, Bogotá y Buenos Aires.

Así que el grupo comenzó a tocar, la platea se convirtió en un escenario gigante para un espectáculo de luces y colores protagonizado por el público, que no se importó con la ligera pero pertinaz lluvia que castigó a la Ciudad del Rock.

Todo gracias a las 100,000 pulseras de led distribuidas por los organizadores y dotadas con un chip y un sistema de radio que las hacía iluminarse de colores dependiendo del ritmo y la intensidad de la música.

El espectáculo también incluyó lluvia de confetis biodegradables y espectáculos de fuegos de artificio y de luces láser en varias canciones.

Por tratarse de una gira inspirada en el universo de la franquicia "Star Wars", en la gigantesca pantalla ubicada tras el escenario fueron transmitidas diferentes figuras alusivas, así como reproducciones de planetas y sistemas solares.

La banda ha prometido reducir las emisiones de dióxido de carbono al 50% en comparación con su gira de 2016.

En la parte musical, Coldplay privilegió las canciones de "Music of the Spheres", noveno álbum de estudio del grupo y lanzado hace exactamente un año, pero no dejó por fuera del concierto algunos de sus principales éxitos, como "Paradise", "The Scientist", "Yellow", "My Universe" y "Fix You".

Chris Martin, que durante todo el tiempo interactuó con el público y hasta se arriesgó en frases en portugués, cantó dos veces "Viva la vida" al sentir que los admiradores de la banda la seguían coreando al final de la primera interpretación.

Y la banda animó aún más al público al vestir máscaras de extraterrestres

El concierto de Coldplay en Rock in Río fue precedido por el de Camila Cabello, que ofreció gran parte de las canciones de "Familia", su tercer disco y que lanzó en abril pasado, incluyendo "Celia", dedicado a la también cubana Celia Cruz y que en Río de Janeiro interpretó por primera vez al vivo.

La cantante, que dejó claras sus raíces latinas e interpretó algunas de sus canciones español, entre las cuales "Hasta los dientes", en la que fue acompañada por la argentina María Becerra, no dejó de cantar sus mayores éxitos: comenzó precisamente con "Señorita" y dejó para lo último "Havana", "Bam Bam" y "Dont go yet".

El grupo comenzó en Costa Rica por el compromiso de ese país con el medioambiente

Y para agradar aún más al público brasileño se arropó con la bandera "verde-amarela" e interpretó en portugués la canción "Ai preto" junto a los funkeiros DJ Biel, MC Bianca y Lennon.

Otra atracción de este sábado fue el grupo británico Bastille, que ofreció su mezcla de rock alternativo e indie con una pitada de electrónica, y que presentó en Brasil su disco "Give Me the Future" (2022).

La nueva edición del Rock in Río, la vigésima primera en su historia y la novena en la ciudad brasileña en donde nació en 1985, llegó este sábado a la sexta de siete jornadas. El festival organizó conciertos los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre.

Para el evento de este año también fueron programados conciertos de bandas como Iron Maiden, Guns N' Roses, Green Day, Justin Bieber, Demi Lovato, Gilberto Gil, Dua Lipa, Post Malone, Camila Cabello y Avril Lavigne.