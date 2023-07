Forenses declaran como “indeterminada” la causa de muerte de Julian Sands

LOS ÁNGELES - La oficina forense del condado de San Bernardino (California, EEUU) declaró este lunes como "indeterminada" la causa de muerte del actor británico Julian Sands, cuyo cuerpo sin vida fue identificado el pasado 27 de junio en un desierto al sur de California tras meses desaparecido.

"La causa se considera indeterminada debido a la condición del cuerpo y al hecho de que no se descubrieron otros factores durante la investigación del forense. Esto es común cuando en casos de este tipo", aseguraron los forenses en un comunicado.

Asimismo, se añadió que esta era la "resolución final", la cual llega cuatro semanas después del hallazgo de sus restos en el desierto de Mount Baldy (sur de California) tras desaparecer en enero.

La muerte de este intérprete, conocido por su aparición en películas como "Naked Lunch" y "A Room With a View", fue confirmada después de que unos excursionistas se comunicaran con el sheriff de la ciudad de Fontana (San Bernardino) el pasado sábado 24 de junio.

El malogrado intérprete fue transportado entonces hasta la oficina del forense a la espera de una identificación y una declaración oficial de su causa de muerte que se ha prolongado más de lo esperado ante la imposibilidad de especificar cuáles fueron los motivos detrás del fallecimiento.

Sands desapareció el 13 de enero de este año después de haberse ido de excursión en solitario por el área de Baldy Bowl, en las montañas de San Gabriel a unas 50 millas (unos 80 kilómetros al noreste de Los Ángeles).

Fue buscado sin éxito por drones y helicópteros, ya que los riesgos de avalanchas en aquellos momentos y las peligrosas condiciones del sendero entorpecían la búsqueda por tierra del actor.

Sands nació el 4 de enero de 1958 en Otley (Reino Unido) y se mudó a California en la década de los ochenta. Su carrera ha estado marcada por títulos de cine y televisión como "The Medallion", "The Girl with the Dragon Tattoo", "Smallville" o "The L Word".

El cuerpo del actor de 65 años fue identificado tras ser hallado por unos excursionistas.