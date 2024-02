Juramenta el jurado en el juicio contra la armera de “Rust” por el mortal tiroteo en el set

SANTA FE, Nuevo México - Los fiscales de Nuevo México buscan responsabilidad por la muerte en 2021 de una directora de fotografía que recibió un disparo mortal del actor Alec Baldwin durante un ensayo de la película “Rust”.

Antes de que avance el caso de Baldwin, la armera del set está siendo juzgada por cargos de homicidio involuntario y manipulación de pruebas.

Un total de 16 jurados, incluidos cuatro suplentes, prestaron juramento el miércoles, culminando un proceso de selección de un día de duración realizado en gran medida fuera de la vista del público y los medios de comunicación en deferencia a la privacidad de los integrantes del panel.

Hannah Gutiérrez-Reed se declaró no culpable de los cargos y sostiene que no es directamente culpable de la muerte de Halyna Hutchins. Baldwin también se declaró no culpable de un cargo de homicidio involuntario en un caso separado.

Los jurados fueron elegidos de un grupo de 70 residentes del área de Santa Fe que incluía a personas que no hablaban inglés, un soldador, un maestro, un estudiante de posgrado y una madre que mantiene a seis hijos.

Los fiscales preguntaron a los posibles miembros del jurado sobre su exposición a una intensa cobertura mediática y charlas en las redes sociales sobre el caso.

Los fiscales planean presentar evidencia de que Gutiérrez-Reed cargó una bala real en el arma que mató a Hutchins después de, sin saberlo, llevar munición real a un set donde estaba expresamente prohibido. Sostienen que la armera perdió múltiples oportunidades para garantizar la seguridad en el set de filmación.

Los abogados defensores han dicho que tienen pruebas que demuestran lo contrario.

La evidencia y el testimonio tienen implicaciones para Baldwin, quien estaba apuntando con un arma a Hutchins durante un ensayo en octubre de 2021 en las afueras de Santa Fe, cuando la directora de fotografía murió y el director, Joel Souza, resultó herido.