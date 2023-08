¡Se acabó la espera! Estas son las nuevas fechas reprogramadas de los conciertos de Madonna

SAN ANTONIO - La mayoría de las fechas de la gira Celebration Tour de Madonna en América del Norte se han reprogramado, informó Live Nation este martes.

La serie de conciertos norteamericanos comenzará el 13 de diciembre en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Según se informó, las entradas para los espectáculos programados anteriormente se aceptarán en las nuevas fechas, menos Los Ángeles y una fecha en Nueva York debido a un cambio de sede.

Por otro lado, se indicó que debido a conflictos de programación se cancelaron los espectáculos del 27 de julio en Tulsa, el 22 de diciembre en Nashville, el 15 de enero en San Francisco, el 18 de enero en Las Vegas y el 20 de enero en Phoenix.

El Celebration Tour comenzará oficialmente con cuatro espectáculos con entradas agotadas en Londres a partir del 14 de octubre.

Luego, seguirán los espectáculos en Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos durante el resto de 2023.

ESTAS SON LAS NUEVAS FECHAS ANUNCIADAS:



12/13/2023 / Brooklyn / Barclays Center / Original Date (no change)

12/14/2023 / Brooklyn / Barclays Center / Original Date (no change)

12/16/2023 / Brooklyn / Barclays Center / MSG - 8/27/2023*

12/18/2023 / Washington / Capital One Arena / Original Date (no change)

12/19/2023 / Washington / Capital One Arena / 9/2/2023

1/8/2024 / Boston / TD Garden / 8/30/2023

1/9/2024 / Boston / TD Garden / 8/31/2023

1/11/2024 / Toronto / Scotiabank Arena / 8/13/2023

1/12/2024 / Toronto / Scotiabank Arena / 8/14/2023

1/15/2024 / Detroit / Little Caesars Arena / 8/5/2023

1/18/2024 / Montreal / Bell Centre / 8/19/2023

1/20/2024 / Montreal / Bell Centre / 8/20/2023

1/22/2024 / New York / Madison Square Garden Arena / 8/23/2023

1/23/2024 / New York / Madison Square Garden Arena / 8/24/2023

1/25/2024 / Philadelphia / Wells Fargo Center / 12/20/2023

1/29/2024 / New York / Madison Square Garden Arena / 8/26/2023

2/1/2024 / Chicago / United Center / 8/9/2023

2/2/2024 / Chicago / United Center / 8/10/2023

2/5/2024 / Pittsburgh / PPG Paints Arena / 8/7/2023

2/8/2024 / Cleveland / Rocket Mortgage FieldHouse / 8/2/2023

2/13/2024 / Saint Paul / Xcel Energy Center / 7/30/2023

2/17/2024 / Seattle / Climate Pledge Arena / 7/18/2023

2/18/2024 / Seattle / Climate Pledge Arena / 7/19/2023

2/21/2024 / Vancouver / Rogers Arena / 7/15/2023

2/24/2024 / Sacramento / Golden 1 Center / 1/13/2024

2/27/2024 / San Francisco / Chase Center / 10/4/2023

2/28/2024 / San Francisco / Chase Center / 10/5/2023

3/1/2024 / Las Vegas / T-Mobile Arena / 10/7/2023

3/2/2024 / Las Vegas / T-Mobile Arena / 10/8/2024

3/4/2024 / Los Angeles / Kia Forum / Crypto.com - 9/27/23*

3/5/2024 / Los Angeles / Kia Forum / Crypto.com - 9/28/23*

3/7/2024 / Los Angeles / Kia Forum / Crypto.com - 9/30/23*

3/9/2024 / Los Angeles / Kia Forum / Crypto.com - 10/01/23*

3/11/2024 / Los Angeles / Kia Forum / Kia Forum - 1/7/24 & 1/8/24*

3/13/2024 / Palm Desert / Acrisure Arena / 1/11/2024

3/16/2024 / Phoenix / Footprint Center / 7/22/2023

3/19/2024 / Denver / Ball Arena / 7/25/2023

3/24/2024 / Dallas / American Airlines Center / 9/18/2023

3/25/2024 / Dallas / American Airlines Center / 9/19/2023

3/28/2024 / Houston / Toyota Center / 9/13/2023

3/29/2024 / Houston / Toyota Center / 9/14/2023

4/1/2024 / Atlanta / State Farm Arena / 9/5/2023

4/4/2024 / Tampa / Amalie Arena / 9/7/2023

4/6/2024 / Miami / Kaseya Center / 9/9/2023

4/7/2024 / Miami / Kaseya Center / 9/10/2023

4/14/2024 / Austin / Moody Center / 9/21/2023

4/15/2024 / Austin / Moody Center / 9/22/2023

4/20/2024 / Mexico City / Palacio De Los Deportes / 1/25/2024

4/21/2024 / Mexico City / Palacio De Los Deportes / 1/27/2024

4/23/2024 / Mexico City / Palacio De Los Deportes / 1/28/2024

4/24/2024 / Mexico City / Palacio De Los Deportes / 1/30/2024