ARIZONA - El propietario de una casa en la ciudad de Paradise Valley, en Arizona, recibió una oferta que no pudo rechazar por alquilar su mansión.

Spyro Malaspinas, experto en seguridad cibernética, de 48 años, compró la casa de cinco habitaciones y 6,400 pies cuadrados por $7.3 millones en 2022, de acuerdo con un reporte del Wall Street Journal.

Una empresa de administración de propiedad se acercó a Malaspinas con una oferta de $500,000 para alquilar su casa durante una semana durante el Super Bowl LVII en febrero. Lo que no sabía en ese momento es que la persona que buscaba alquilar su casa era Rihanna, la superestrella ganadora del Grammy y quien encabezó el espectáculo de medio tiempo de 2023.

"Lo último que soy es un agente inmobiliario", dijo Malaspinas a The Wall Street Journal. "Mi orgullo no es tan grande. No me importa mudarme por $500,000 a la semana", indicó.

La casa está localizada a 30 minutos del State Farm Stadium en Glendale, Arizona, donde Rihanna realizó su histórica presentación.

La cantante ganadora del premio Grammy aprovechó el Super Bowl para anunciar que está embarazada de su segundo hijo con su pareja A$AP Rocky.

El Super Bowl de 2023 fue el tercer programa de televisión más visto de la historia, con un estimado de 113 millones de personas, según CNBC.

