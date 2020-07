Revelan inquietante audio de Johnny Depp rogándole a su exesposa que le cortara y dejara una “marca”

El juicio entre el actor estadounidense Johnny Depp por "libelo" contra el tabloide británico "The Sun" continúo sorprendiendo este viernes al revelarse una foto de la actriz Amber Heard con moretones en su cara, una inquietante grabación de audio de una conversación con su exesposo en donde él le pide reiteradamente que le cortara y un peculiar punto de inflexión involucrando excrementos en la cama de la pareja.

El Tribunal Superior de Londres reveló las pruebas en donde Heard, de 34 años, asegura que Depp, de 57, le tiró un teléfono a su cara; algo que Depp niega haber hecho y una de las bases del controvertido artículo por el medio británico donde Depp es catalogado como un “maltratador de esposas”.

Es la misma foto que Heard usó cuando solicitó una orden de restricción contra Depp en 2016.

El Tribunal también publicó una grabación inquietante de Depp pidiendo repetidamente que le cortara:

Depp: córtame. Córtame donde quieras. Córtame.

Heard: esto es realmente bonito.

Depp: gracias. ¿Quieres cortarme en alguna parte?

Heard: ¿quiero cortarte?

Depp: sí. ¿Quieres un brazo? ¿Quieres en el pecho? ¿En dónde quieres? ¿Dónde quieres la cicatriz? ¿Dónde lo quieres? Córtame.

Heard: no te cortes la piel. Por favor no te cortes la piel. Por favor no

Depp: córtame.

Heard: ¿por qué haría eso?

Depp: es fácil.

Heard: no lo hagas. Por favor, no hagas eso. Por favor, no hagas eso.

Depp: córtame.

Heard: por favor no lo hagas. Por favor no te cortes. No necesitas cortarte.

Depp: necesito hacer lo que quiero.

Heard: lo sé. Sé que duele. Me siento igual.

Depp: córtame. Quiero tu marca

El audio se reprodujo el viernes como parte de las pruebas del juicio que debería durar unas tres semanas.

Durante el juicio, el tribunal también escuchó evidencia sobre el consumo excesivo de alcohol y drogas de Depp y sobre su relación con Heard con quien se casó en 2015 por apenas 15 meses.

Sin embargo, Depp se defendió y dijo que el matrimonio de la pareja se rompió definitivamente después de un incidente en el que el actor acusa a Heard o uno de sus amigos de defecar en la cama de la pareja.

"Pensé que era un final extrañamente apropiado para la relación", dijo.

Depp dio un cuarto día de evidencia en su caso de difamación contra el grupo News Group Newspaper, propietaria del periódico sensacionalista y contra su editor ejecutivo, Dan Wootton, por un artículo de abril de 2018 que lo llamó "golpeador de esposas".

Depp dijo que uno de los factores desencadenantes de la separación de la pareja se produjo cuando un empleado de limpieza encontró heces en una cama en el apartamento de Los Ángeles la mañana después de la fiesta de cumpleaños número 30 de Heard en abril de 2016. Heard afirma que la pareja peleó después de la fiesta y Depp lanzó una botella de vino. Él lo niega.

Heard culpó a uno de los perritos de la pareja, Pistol y Boo, por el incidente de defecación, pero Depp estaba convencido de que una persona lo había hecho.

“No fue hecho por un perro de tres o cuatro libras. Estaba convencido de que era la propia Sra. Heard o una de sus cohortes involucradas en dejar heces humanas en la cama”, dijo.

Dijo que inicialmente se rió del incidente "absurdo", con un mensaje de texto que se refería a "Amber Turd".

Pero poco después, según Depp, se dio cuenta de que el matrimonio no se podía salvar. "No quería tener nada que ver con ella", dijo Depp.

Depp dijo que trató de hacer la separación amigable. Se leyó en la corte un mensaje de texto que envió a Heard en el que envió "todo mi amor y remordimientos... Te deseo nada más que bien".

"No pensé que debía haber veneno en ese momento, porque la parte mala había terminado, que era la relación, y ahora solo teníamos que terminarla", dijo.

Sin embargo, en junio de 2016, Depp dijo que se había vuelto "bastante amargo" porque sentía que lo describían públicamente como "un golpeador de esposas".

A lo largo del caso, Depp ha rechazado todas las acusaciones de que fue violento hacia su exesposa, diciendo que eran parte del engaño creado por Heard como una póliza de seguro.

En una nota de apertura leída a principios de la semana por el abogado de Depp, David Sherborne, este remarcó que el caso de libelo no es para su cliente "una cuestión de dinero", sino de "justicia".

El letrado arguyó que, en cambio, Heard, la exesposa del actor, "se inventó historias de violencia grave", cuando en realidad fue ella la "agresora" de la relación.

El artículo divulgado por el periódico aludía a las acusaciones de Heard sobre Depp, incidiendo en que el actor fue violento con ella durante su matrimonio, algo que él niega categóricamente.

"No será ninguna sorpresa escuchar que este no es un caso de dinero, se trata de justicia. Johnny Depp lo ha dejado claro en varias audiencias. Ha venido aquí para limpiar su reputación", subrayó el letrado.

El artículo escrito por Wootton "repetía las acusaciones de Heard, refiriéndose a lo que describía como 'evidencia abrumadora' a favor de la actriz, en un intento obvio por confirmar categóricamente en la mente de los lectores, de los millones de lectores, que esas terribles y graves acusaciones de criminalidad eran ciertas".

El letrado apunta que la "naturaleza llamativamente opuesta de las evidencias aportadas por Depp y Heard es una de las características de este caso, y el tribunal deberá resolver sus testimonios contradictorios. No hay espacio para un punto medio".

En este sentido, "un lado está mintiendo abiertamente, y hasta un extremo extraordinario".

"O bien Johnny Depp es culpable de ser un maltratador de esposas por haber agredido a su exmujer en varias ocasiones, ocasionando las lesiones más horribles, o ha sido acusado de manera muy grave y equivocada", concluyó el abogado.