Nike demanda a diseñadores de zapatillas satánicas promocionadas por ganador de dos Grammy

LOS ÁNGELES, California - La compañía deportiva Nike presentó este lunes una demanda contra los diseñadores de la colección de zapatillas satánicas promocionada por el cantante Lil Nas X, que a pesar de que llevan el logo de la empresa no cuentan con su aprobación.

La denuncia, por infracción de marca registrada, se presentó en una corte federal el mismo día en que el artista y el colectivo artístico MSCHF sacaron a la venta una serie limitada de deportivas, que contienen una gota de sangre humana en su suela y de las que solo hay 666 unidades, a un precio de 1,018 dólares.

Todas las zapatillas, que son una versión modificada del modelo Nike Air Max 97, se agotaron instantes después de salir a venta, causando un revuelto por el que incluso algunos políticos conservadores han acusado a Nike de promover el satanismo.

La empresa tuvo que responder a las críticas asegurando que no han estado involucrados ni en el diseño ni en la venta de los zapatos.

"Existen pruebas de que hay una confusión significativa en el mercado, incluyendo llamamientos a boicotear a Nike en respuesta al lanzamiento de los zapatos satánicos de MSCH, que están basados en la creencia errónea de que Nike ha autorizado o aprobado este producto", afirma la compañía.

La colección es fruto de una colaboración entre el colectivo de diseñadores MSCHF y Lil Nas X con motivo del estreno de "Montero (Call Me By Your Name)", el sencillo de regreso del artista después de su exitoso "Old Town Road", ganador de dos premios Grammy.

El videoclip que acompaña la canción ha conseguido más de 35 millones de visitas en el fin de semana: Muestra a Lil Nas X seducido por otro hombre en lo que parece ser el jardín del Edén, tras lo que es condenado al infierno, donde termina seduciendo al diablo.

La polémica se enmarca dentro del activismo del artista por la visibilidad del colectivo LGTBQ+ en un mundo tan masculino, y a veces homófobo, como el del rap, ha explicado su autor en anteriores ocasiones.