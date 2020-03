Muere Kenny Rogers, ícono de la música estadounidense

El ícono de la música Country, Kenny Rogers, murió el viernes a los 81 años de edad, de causas naturales, informaron familiares en un comunicado.

El artista falleció el viernes a las 10:25 p.m.en su hogar, bajo el cuidado de un hospicio y rodeado de su familia.

En una carrera que abarcó más de seis décadas, Kenny Rogers dejó una marca indeleble en la historia de la música estadounidense.

Sus canciones han atraído a amantes de la música y han tocado la vida de millones de personas en todo el mundo. Los éxitos más populares como "The Gambler", "Lady", "Islands In The Stream", "Lucille", "She Believes In Me" y "Through the Years" son solo algunas de las canciones de Kenny Rogers que han inspirado generaciones de artistas y aficionados por igual.

Rogers, con veinticuatro éxitos número uno, fue miembro del Salón de la Fama de la Música Country, seis veces ganador de los Premios CMA, tres veces ganador del Premio GRAMMY®, galardonado con el Premio CMA Willie Nelson Lifetime Achievement Award en 2013, Artista CMT de galardonado con el Lifetime Award en 2015 y ha sido votado como el "Cantante favorito de todos los tiempos" en una encuesta conjunta realizada por lectores de USA Today y People.



La familia está planeando un pequeño servicio privado en este momento debido a la emergencia nacional de COVID-19. Esperan celebrar la vida de Kenny públicamente con sus amigos y fanáticos en una fecha posterior.