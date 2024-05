Lea Michele llega a la Met Gala con un acompañante extraordinario: mira quién es

NUEVA YORK -- Lea Michele mostró un adorable accesorio en la Met Gala: una panza.

La actriz y cantante de 37 años llegó el lunes al Museo Metropolitano de Arte con un vestido azul celeste de Rodarte para complementar a su acompañante.

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Su vestido de seda presentaba flores y una cola de encaje acorde con el tema del evento "El jardín del tiempo".

"Me siento honrada de estar aquí y traer a mi bebé conmigo", dijo Michele a The Associated Press. "No creo que me permitieran un acompañante".

La estrella de "Funny Girl" y "Glee" y su marido Zandy Reich están esperando su segundo hijo. El primogénito, Ever, tiene tres años.

Michele anunció el embarazo en una publicación de Instagram del 27 de marzo, diciendo: "Mami, papá y Ever están encantados".

Michele regresó a la Met Gala por segundo año consecutivo. Fue su cuarta aparición en la general, habiendo asistido también en 2012 y 2014.