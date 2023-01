Inesperada decisión: ve quién abandona la Casa por propia voluntad

¡Giro inesperado! La puertorriqueña Monique Sánchez, quien fue seleccionada por el público para participar de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, abandonó este miércoles la competencia.

Según indicó la joven, que trabaja en un gimnasio, decidió dejar el “reality show” por decisión propia.

“A mí no me sale reír cuando no me apetece sonreírte. No me gustaría que la gente viera un lado con escudo o capas, un lado feo. La gente no me conoce y me dolería muchísimo que vieran sólo eso. Tengo muchas cosas bonitas que no me están saliendo acá. Siento que el brillo que yo tenía se fue apagando”, dijo Sánchez en el confesionario.

“A mí sí me gustaría salir de la casa por mi salud mental”, agregó.

Más temprano, la Jefa de La Casa de los Famosos anunció en su cuenta de Twitter que uno de los habitantes abandonaba definitivamente la competencia.

"Habitantes. Les informo que esta noche uno de los habitantes abandonará mi Casa definitivamente", dijo la Jefa.

El martes, el Rey Grupero encontró el código ganador durante la segunda prueba y se convirtió en el nuevo líder de La Casa, por tanto, automáticamente recibió la inmunidad a la nominación, la suite y el beneficio de salvar a un nominado.

Mientras, el pasado lunes, el actor Jonathan Islas se convirtió en el primer eliminado, con el 17% de las votaciones, mientras Liliana Rodríguez y Juan Rivera recibieron el apoyo del público para permanecer en la competencia.