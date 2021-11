Medios: Kim Kardashian y Pete Davidson están saliendo oficialmente

LOS ÁNGELES - Kim Kardashian y Pete Davidson están llevando su amistad al siguiente nivel.

Una fuente cercana a Kim Kardashian le dijo a E! Noticias: la estrella de 41 años y el comediante de "Saturday Night Live" están saliendo oficialmente: "Están realmente felices y viendo a dónde va".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Pete le ha dicho que no quiere ver a nadie más", notando que Kardashian aparentemente siente lo mismo. "Ella le está diciendo a algunas personas que no son muy serias, pero que no está saliendo con nadie más … Está tratando de no hacer un gran escándalo, pero está muy interesada en él".

Aunque la madre de cuatro está tratando de ser discreta, la fuente dice: "Kim está enamorada de él y es muy emocionante para ella".

Aparentemente, el magnate de la belleza se siente "atolondrado" con la estrella de "El rey de Staten Island", y la fuente compartió: "Él la hace reír todo el tiempo que están juntos y ella está completamente cautivada por él".

Los sentimientos de Kardashian por Davidson se hicieron evidentes cuando lo llevó a la casa de Kris Jenner en Palm Springs, un evento que la fuente describe como un "gran problema": "Todos están felices por ella".

Entérate del gesto que tuvo la famosa estrella de la televisión.

Aunque actualmente viven en costas opuestas, la fuente dice: "Están haciendo que la distancia funcione y tienen planes de seguir viéndose".

No está claro cuándo la pareja decidió pasar de ser amigos a algo más.

Otros usuarios de las redes sociales comentaron que Kardashian y Davidson estaban vestidos de la misma manera en una foto de su reciente fiesta de cumpleaños. "¡¿Pete Davidson y Kim Kardashian combinan sus ropas?!?!" bromeó otro usuario de Twitter. "El mundo no está listo para esto".

Según varios medios, el rapero fue visto en Francia con la modelo rusa, en medio de su divorcio de Kim Kardashian.

Antes de su encuentro en el desierto de California, los dos se conocieron en Nueva York, donde disfrutaron no de una, sino de dos noches juntos.

En ese momento, una fuente le dijo a E! que sus lugares de reunión eran estrictamente "casuales", ya que Kim no estaba lista para entablar una relación en medio de su divorcio en curso de Ye, antes conocido como Kanye West.

"Kim no está buscando salir con nadie en este momento", explicó la fuente. "A ella le encanta este momento de su vida y se está divirtiendo mucho. No hay presión entre ellos".

Kardashian conoció previamente a Davidson durante su matrimonio con Ye, pero la pareja volvió a conectarse cuando presentó "Saturday Night Live" a principios de octubre. Para su primera aparición en la serie de comedia, ella y Davidson interpretaron a la princesa Jasmine y Aladdin en un boceto en el que compartieron un beso en una alfombra mágica.

Luego, solo unas semanas después, los dos fueron fotografiados tomados de la mano en una montaña rusa en Knott's Berry Farm en Yorba Linda, California, deleitando a los fanáticos con la salida sorpresa.

En otras palabras, estos dos han llevado a los fanáticos a un viaje salvaje desde que Kim apareció por primera vez en "Saturday Night Live".