Hija de Lupillo Rivera sufre quemaduras tras incendio en su camión de comida

La sobrina de la legendaria cantante mexicana Jenni Rivera y empresaria local, Abigail Rivera, se está recuperando después de que el incendio de un camión de comida le quemara varias partes del cuerpo.

Abigail Rivera advierte al público que se tome su tiempo cuando se trata de asuntos de la cocina después de que una distracción la dejara con quemaduras de segundo grado en la cara, los ojos y las manos. Todo comenzó cuando encendió el gas propano y la estufa de su camión de comida en el orden incorrecto.

“Apagué la perilla tan pronto como vi la explosión”, dijo Rivera. “Esa fue la última visión que tuve. Era todo el fuego viniendo hacia mi cara.

“Entonces, cuando vi el fuego, lo apagué y todavía estaba intacta. Entonces pensé: ‘Oye, Abigail, respira, respira’”, dijo. “Mi error fue que me apresuré”.

Rivera lanzó la marca “Casa Camarón y Sushi” con su esposo en su cocina después de que ambos perdieron sus trabajos durante la pandemia de COVID-19. Celebraron la gran inauguración de su camión en abril. Pero ella no es nueva en la industria alimentaria, y eso le resultó útil el sábado cuando tenía la cara llena de llamas.

“He estado trabajando en la industria alimentaria desde que tenía 16 años en Jack in the Box; siempre dicen que use mostaza cuando se quema. Así que literalmente me puse capas de mostaza”, dijo.

El apoyo de los clientes y seres queridos por igual ha estado llegando, incluido el de su famoso padre, Lupillo Rivera, cantante mexicano y hermano de la legendaria Jenni Rivera.

“[Lupillo] trajo algunos remedios de México. Me dio algunos sueros, que estoy usando ahora mismo, y estoy muy agradecida por eso”, dijo Rivera.

Abigail espera que el camión vuelva a funcionar esta semana en su ubicación habitual de 7th Street y Magnolia Avenue en Long Beach. Pero el incendio le ha enseñado a tener paciencia.

“Ya saben, siempre hay que tomarse el tiempo necesario, especialmente cuando se trata de incendios. La seguridad es lo primero, un paso a la vez, y yo sin duda aprendí esto de mi experiencia”, advierte Rivera al público.

