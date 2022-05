Heard dice que Depp alucinaba: “Hablaba con personas que no estaban en la habitación”

FALLS CHURCH, Virginia — Johnny Depp estaba alucinando y su sobriedad se había derrumbado por completo en los últimos meses de su matrimonio, declaró su exesposa el lunes en la demanda civil presentada por el actor.

Amber Heard volvió al estrado cuando se reanudó el juicio en un tribunal de Virginia tras una pausa de una semana.

Heard también revisó su testimonio anterior sobre la primera vez que dice que Depp la agredió físicamente. Y negó enérgicamente una acusación de Depp de que dejó materia fecal humana en la cama de la pareja después de una pelea. Heard dijo que fue el mini Yorkshire terrier de la pareja el que ensució la cama y que el perro tenía un historial de problemas intestinales desde que ingirió accidentalmente marihuana de Depp.

“Absolutamente no”, dijo sobre la supuesta broma con heces. “No creo que eso sea divertido. No sé a qué mujer adulta le parezca. No estaba de humor para bromear”.

La acusación de las heces es una de varias a las que los fanáticos de Depp se han aferrado particularmente en sus críticas a Heard en redes sociales.

Depp demandó a Heard en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax por difamación por un artículo de opinión que ella escribió en el Washington Post en el que se describió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Sus abogados dicen que fue difamado por el artículo de 2018 a pesar de que no mencionaba su nombre.

El lunes es el tercer día de Heard en el banquillo de los testigos en el juicio, que entra en su quinta semana. Su testimonio del lunes se ha centrado principalmente en los últimos meses del matrimonio de la pareja, que duró de 2015 a 2016.

“Él hablaba con personas que no estaban en la habitación. Fue aterrador”, dijo. “No me quedó claro si estaba enojado conmigo o si estaba convencido de que el tipo con el que dijo que me vio estaba en la habitación”.

Depp acusa a su exesposa de difamación por un artículo que publicó en The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico".

Los miembros del jurado vieron un video de Depp golpeando los gabinetes en una cocina y sirviéndose una gran copa de vino y a Heard tratando de averiguar por qué Depp estaba enojado.

Al comienzo de su testimonio del lunes, la actriz se corrigió a sí misma sobre el momento en que dijo que Depp la abofeteó por primera vez, que giró en torno a que ella lo cuestionó sobre uno de sus tatuajes. Inicialmente, Heard dijo que eso sucedió en 2013, pero el lunes dijo que en realidad sucedió en 2012. Dijo que su confusión se debió al hecho de que quería creer que el abuso no había comenzado tan temprano en su relación.

“Me había permitido olvidar que el comienzo también fue violento y caótico”, dijo.

Heard dijo al jurado que fue abusada física y sexualmente en múltiples ocasiones antes y durante su breve matrimonio con Depp. El actor ya testificó y negó haberla agredido.

Los detalles de su relación son relevantes para la demanda porque una de las defensas de Heard es que Depp abusó de ella.