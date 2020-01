Gloria Trevi y Mónica Naranjo: las reinas del pop de México y España se unen en “Grande”

La mexicana Gloria Trevi y la española Mónica Naranjo brillan en "Grande", su nuevo tema de música retro y un mensaje muy actual que lanzaron este viernes con el objetivo de ayudar a los que han sido víctimas de acoso y maltrato.

"Es una canción que habla sobre el 'bullying', pero también cómo se supera", dijo Trevi a Efe. "Es para bailarla, pero también para pensar y sentir fuerza", añadió la artista mexicana.

"Trabajar con Gloria Trevi ha sido uno de esos grandes momentos en mi vida. Admiraba a la artista, pero ahora admiro aún más si cabe a la gran mujer que es. Solo tuve que oír 10 notas para saber que quería estar en 'Grande' con ella", indicó Naranjo en un mensaje difundido por Universal Music Latin Entertainment.

"Me hiciste daño. Debiste hacerlo con alguien de tu tamaño. Abusaste porque me faltaban años. Y pensé: 'Algún día creceré'. Me diste un golpe. Y luego dos y luego me llevaste al borde. Te burlaste porque te creías enorme. Y pensé: 'Algún día creceré'", dice la letra.

La canción, que recuerda a los éxitos de música dance de los años 80, tiene un ritmo fuerte y bastante poderoso.

El tema salió acompañado de un video, dirigido por Pedro Torres, en el que se cuentan historias de gente que sufrió y superó el abuso.

Según Trevi y Naranjo explican en un comunicado sobre el video, "es un claro ejemplo de salir hacia adelante y brillar a pesar de lo sufrido".

La producción audiovisual se filmó a finales del año pasado en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México.

"Grande" fue escrita por Gloria Trevi, Marcela de la Garza, Vladimir Muñoz y producida por Alcover, quien también estuvo a cargo de la producción. Forma parte del nuevo disco de la cantautora mexicana, que prepara para este año.