Cómo votar para salvar a tu favorito en La Casa de los Famosos

MIAMI, Florida - Por primera vez en la temporada de La Casa de los Famosos, cinco concursantes estuvieron en la cuerda floja. Pero, el líder salvó a José Rodriguez, por lo que ahora son cuatro los nominados: Madison Anderson, Liliana Rodríguez, Pepe Gámez y Raúl García.

¿CUÁNDO SE PUEDE VOTAR?

Dentro del periodo de votación:

La última ventana del período de votación para que el público emita su voto es cada lunes durante la transmisión en vivo del programa.

Dentro del Periodo de Votación, los fans pueden votar cada jueves desde aproximadamente las 8:30 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, viernes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, domingo desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET y lunes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 8:20 p.m. ET, sujeto a cambios a la discreción exclusiva del Productor.

VOTACION EN LÍNEA: Para el Programa, la votación en línea está disponible con un identificador único válido.

CÓMO VOTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS

Entra en la sección de votaciones de La Casa de los Famosos en la página de Telemundo. Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice "vota". Los televidentes pueden votar cincuenta veces al día, ya sea por el mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de ser eliminados.

En la gala del viernes, Osmel recibió su deseada mecedora. Además, los famosos completaron la prueba semanal por lo que recibirán el 100% de su presupuesto.

El jueves, el Rey estuvo en aprietos porque rompió las reglas de "La Jefa", ya que había adelantado a sus compañeros que nominaría al actor Pepe Gámez y al momento de votar cumplió con la advertencia.

Nicole Chávez también fue parte del complot y anunció que también nominaría al actor, pero en el confesionario no lo hizo.

El martes, el Rey Grupero encontró el código ganador durante la segunda prueba y se convirtió en el nuevo líder de La Casa, por tanto, automáticamente recibió la inmunidad a la nominación, la suite y el beneficio de salvar a un nominado.

Mientras, el pasado lunes, el actor Jonathan Islas se convirtió en el primer eliminado, con el 17% de las votaciones, mientras Liliana Rodríguez y Juan Rivera recibieron el apoyo del público para permanecer en la competencia.

La Casa de los Famosos 3 se emite de lunes a viernes a las 7 p.m. ET / 6 p.m CT, y los domingos también en ese horario.

Puedes ver la transmisión en vivo y sin cortes desde la casa haciendo clic aquí.

Al igual que en la temporada anterior, este año, tú y un acompañante de tu elección tendrán la oportunidad de vivir la final de La Casa de los Famosos, en el estudio.

Solo tienes que ir a lacasadelosfamosos.com y registrar tu correo electrónico para concursar.

