¡Sorpresa! Becky G pone a temblar a empleados durante visita con su novio a panadería hispana

Gran sorpresa se llevaron los empleados de una panadería mexicana cuando el lunes, sin previo aviso, la reconocida cantante Becky G entró al establecimiento en South San Francisco, en California.

Todo ocurrió en el negocio "Las Hijas del Gallo" donde la cantante, acompañada de su novio Sebastián Lletget, futbolista del FC Dallas, compró café de olla puerquitos, bolillos, y como buena mexicana no le dijo no a las conchas.

“Al principio cuando la vi entrar y me preguntó por las empanadas ni la conocí porque estaba nerviosa y ella se ponía la gorra para abajo, pero le dije a mi sobrino ‘mira se parece mucho a la Becky G’ y sí era”, recordó Mariela Castillo, empleada de la panadería.

Mariela aseguró que cuando le entregó el café a Becky G no paraba de temblar.

“Pidió café y yo luego luego, le dije 'aquí está su café' temblando, pero ella me agarró la mano y me dio un abrazo y me calmé un poquito”, aseguró Mariela.

Y ante la pregunta de por qué llegaron a esta panadería, podría ser un recuerdo de la infancia de Sebastián, quien creció en South San Francisco.

“Me dijo 'conocí a tu papá, venía aquí desde que estaba chiquito' y allí me sentí mi corazón porque conocía a mi papá”, dijo Mariela.

Antes de marcharse, Becky G se detuvo para dejarles un mensaje, como lo hacen los clientes satisfechos de esta panadería, pero no les duró mucho la dicha porque alguien se los robó.

“Nos dio su autógrafo, ella y su novio y esta mañana desapareció, nos lo robaron, quién fue no sé, pero por lo menos fue bonito tenerlos allí a los dos”, afirmó Margarita García, dueña de la panadería.

Pero a pesar de esto, conservan el marcador que utilizaron para firmarles el autógrafo.

“Acá lo dejamos, acá arriba para que nadie nos lo toque y aquí guardamos el marcador que tocó Sebastián y Becky G”, afirmó Mariela.