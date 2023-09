La gira de despedida de Aerosmith se suspende por “grave” lesión de Steven Tyler

Aerosmith volvió a posponer su gira de despedida, retrasándola hasta el próximo año, ya que la banda reveló el viernes que las cuerdas vocales del cantante Steven Tyler están más lesionadas de lo que se creía anteriormente.

"Desafortunadamente, la lesión vocal de Steven es más grave de lo que se pensaba inicialmente. Su médico ha confirmado que además del daño en sus cuerdas vocales, se fracturó la laringe, lo que requiere cuidados continuos", dijo la banda en un comunicado al anunciar que la gira Peace Out se reanudaría en 2024.

Tyler se dañó las cuerdas vocales en un concierto a principios de este mes, provocándole una hemorragia. En ese momento, un médico le ordenó no cantar durante al menos 30 días, lo que llevó a la banda a cancelar conciertos en Chicago, Detroit, Washington, Toronto, Raleigh y Cleveland.

Pero la lesión en la laringe, que se reveló el viernes requiere paciencia, dijo la banda.

En el comunicado, Tyler dijo que estaba "desconsolado por no estar ahí con Aerosmith" y prometió "¡volveremos tan pronto como podamos!".

La legendaria banda de Boston tenía programadas 40 fechas en América para el Peace Out: The Farewell Tour, con The Black Crowes como grupo invitado en la apertura.

Todas las entradas para los espectáculos reprogramados (la mayoría de las nuevas fechas aún no se han fijado) se aceptarán en las fechas reprogramadas y habrá reembolsos disponibles para aquellos que no puedan asistir, según la banda.

Más información sobre el tema puede consultarse en el sitio de Aerosmith.