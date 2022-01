Adamari López revela que arrojó positivo al COVID-19

La presentadora del programa matutino de Telemundo, "hoy Día", Adamari López, reveló este viernes a través de sus redes sociales que está contagiada con el COVID-19.

En un video publicando en su cuenta de Facebook, la actriz puertorriqueña informó que "he salido positiva al COVID-19".

"Había estado sintiéndome un poco enferma, con lo que yo entendía era un catarro. Empecé a sentirme con mucho dolor de garganta, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, creo que tuve fiebre", describió.

López agregó que "había dejado de ir al trabajo unos días por lo mal que me sentía. Me había hecho pruebas de COVID. En Telemundo nos hacen pruebas de COVID todos los días y mis pruebas habían salido negativas, pero después que dejé de ir a trabajar, me volví a hacer una prueba, los resultados me llegaron y son positivos".

"Dentro de la circunstancia en la que me encuentro, estoy bien", aseguró.

La presentadora dijo que su única hija, Alaïa Costa, también ha experimentado síntomas, aunque no precisó si se deben al coronavirus.