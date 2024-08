Disney otorga el estatus de “leyendas” a Harrison Ford, Angela Bassett, Miley Cyrus y otros artistas

ANAHEIM, Calif.- Disney otorgó el estatus de “leyendas” a 14 artistas, incluidos Harrison Ford, Angela Bassett y Miley Cyrus, que han dado forma a la compañía.

Los homenajeados, que según la compañía han tenido un “impacto significativo” en el legado de Disney, incluyen al director James Cameron, el icónico compositor de películas John Williams, Jamie Lee Curtis y Kelly Ripa, entre varios otros.

La promocion de Leyendas de Disney de este año fue incorporada a la versión de la compañía del salón de la fama en una ceremonia el domingo en el Honda Center en Anaheim, California, como parte de la convención de fans D23. Ryan Seacrest presentó el espectáculo, que estará disponible para transmitir el lunes en Disney+.

Ford, que fue el primero en aceptar el premio, se definió como un “narrador asistente”, destacando las muchas contribuciones de sus colaboradores a su carrera. Se emocionó al agradecer al director ejecutivo de Disney, Bob Iger, quien le entregó el premio, por su guía profesional y amistad.

El actor de “Indiana Jones” y “Star Wars” tendrá su firma y huellas de manos nuevamente más de 20 años después de ser incluido en el Paseo de la Fama de Hollywood. El venerado actor se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel en la próxima película “Captain America: Brave New World”.

Cyrus se emocionó al aceptar el premio después de que la cantante country Lainey Wilson calentara al público con una emocionante interpretación de “The Best of Both Worlds” del exitoso programa de Cyrus, “Hannah Montana”.

“Las leyendas también se asustan. Yo tengo miedo ahora mismo, pero la diferencia es que lo hacemos de todos modos. Todos ustedes pueden hacerlo todos los días. Es legendario tener miedo y hacerlo de todos modos”, dijo Cyrus. “No existe el fracaso cuando lo intentas”.

La cantante de “Flowers”, que saltó a la fama después de protagonizar a la estrella pop titular en “Hannah Montana” en 2006, es la ganadora más joven del honor de Leyendas. Después de su tiempo en la comedia, Cyrus ha tenido una larga carrera en la música, ganando su primer premio Grammy en febrero.

Bassett, que apareció en “Black Panther” y “Black Panther: Wakanda Forever”, se reunió con el director de la película, Ryan Coogler, quien le entregó el honor. Bassett también protagoniza “9-1-1” de ABC.

“Para los fans, ustedes son la magia”, dijo Bassett. “No hay suficientes palabras para hacerles saber cuánto los aprecio, cuánto los amo. Estoy aquí hoy porque ustedes compraron las entradas, vieron los programas de televisión, me animaron en mis mejores días y me levantaron el ánimo en los más difíciles”.

Lindsay Lohan y Jodie Foster unieron fuerzas para entregarle a Curtis su premio. Foster dijo que su “mejor amiga” era “inventiva, intrépida y llena de sorpresas” antes de otorgarle a Curtis las orejas de Mickey Mouse al estilo antiguo.

“Las leyendas no nacen, se crean”, dijo Curtis. “Se crean, se nutren, se enseñan y se educan, y luego hacen arte y luego nos conectamos”.

Curtis ha aparecido en su cuota de proyectos bajo el estandarte de The Walt Disney Studios, desde “Beverly Hills Chihuahua” hasta “You Again”. Está lista para repetir su papel en la próxima secuela de la película favorita de los fanáticos “Freaky Friday”, junto a Lohan. Curtis y Lohan sorprendieron a los fanáticos en la presentación de D23 del viernes y compartieron un primer vistazo de “Freakier Friday”.

Ford volvió a subir al escenario para homenajear a Williams, creador de las emblemáticas bandas sonoras de las películas de Ford “Indiana Jones” y “Star Wars”, así como de “Jurassic Park” y “Jaws”, entre otras. Williams ha creado la “banda sonora de nuestras vidas”, dijo Ford.

La Sinfónica del Pacífico interpretó un popurrí de música que Williams, que no estuvo presente, compuso especialmente para la ocasión.

Kate Winslet y Zoe Saldaña, las estrellas de “Titanic” y “Avatar”, respectivamente, se unieron para homenajear a James Cameron.

“Es un sueño hecho realidad”, dijo Cameron sobre estar en un grupo con sus compañeros homenajeados. “Hay una increíble exhibición de creatividad e imaginación aquí esta noche y estoy feliz de estar entre esta multitud, de ser parte de este club y parte de la familia Disney esta noche”.

Ripa, la presentadora de programas de entrevistas de ABC y pilar de la cadena, se reunió con su antiguo copresentador Seacrest, quien la presentó para aceptar su honor. Su carrera en la cadena de televisión abarca más de 30 años y ahora presenta “Live with Kelly and Mark” con su esposo, Mark Consuelos.

“Es algo muy raro, cualquiera puede decirlo en esta industria, estar empleado de manera constante en esta industria, pero estar empleado por la misma compañía durante 34 años es mi gran suerte”, dijo Ripa. “Le debo todo a Disney”.

Danny DeVito, uno de los colaboradores y amigos de larga data del director James L. Brooks, le entregó el premio al creador de “Los Simpson” y “Mary Tyler Moore Show”, y lo calificó de “genio”.

“Nunca habrá otro escritor, director o productor como mi querido amigo”, dijo DeVito.

Disney también honró a seis creativos detrás de escena que han contribuido a películas, arte y experiencias Disney innovadoras.

Entre los homenajeados se encuentran:

Colleen Atwood, diseñadora de vestuario ganadora de un Oscar;

Mark Henn, un destacado animador conocido por su trabajo animando a varias princesas de Disney;

Steve Ditko, el fallecido artista de cómics conocido por personajes como Spider-Man y Doctor Strange;

Frank Oz, un conocido titiritero de personajes de los "Muppets" y cineasta;

Martha Blanding, gerente de larga trayectoria en The Walt Disney Company y Disneyland, y

Joe Rohde, ex ingeniero de Disney.

Entre las leyendas de Disney anteriores se encuentran Elton John, Steve Jobs, Betty White, Dick Van Dyke, Robert Downey Jr. y Whoopi Goldberg. Se encuentran entre los más de 300 homenajeados desde el inicio del programa en 1987.