Tormentas severas, inundaciones y granizo en el Valle del Río Grande

En la noche de este martes, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) emitió un aviso de tormenta severa para el condado Starr.

Dicho aviso está vigente hasta la 1:00 a.m. y las áreas afectadas incluyen: Rio Grande City, Las Lomas y La Grulla.

En la noche de este martes, el NWS emitió advertencia de tormenta eléctrica fuerte para los condados de Zapata y Starr, mientras que emitió una vigilancia de este tipo de evento de tiempo severo para los condados de Hidalgo, Cameron, Kenedy y Brooks.

Esta vigilancia está vigente hasta las 4:00 a.m. de este miércoles. Según ha informado nuestro equipo de la Autoridad en el Tiempo, se espera actividad de precipitación entre 11:00 p.m. y 2:00 a.m. para ciudades a lo largo de los condados de Zapata y Starr; entre la medianoche y las 3:00 a.m. para ciudades en los condados de Hidalgo y Willacy y partes del condado Willacy y del condado Cameron entre 2:00 a.m. y 6:00 a.m.

El radar del Servicio Nacional de Meteorología ha detectado una línea fuerte de tormentas severas desde el sur del condado Zapata hasta el noroeste del condado Kenedy. Según el NWS, las tormentas se están desplazando hacia el sureste de la región entre 20 y 25 millas por hora.

Además, el NWS emitió un aviso por inundaciones para el sector central y sur del condado Zapata que está en efecto hasta las 2:15 a.m. de este miércoles.

De acuerdo con el NWS, los sectores que podrían verse afectados por inundaciones incluye: Zapata, Lopeño, Siesta Shores, New Falcon, Falcon Lake Estates, Black Bass y el parque Romeo T. Flores.

En la noche de este martes, la compañía de AEP Texas reportó que 158 de sus clientes en el condado Zapata no tienen suministro eléctrico.