¿Qué se sabe de la lesión de Messi? Esto es lo que se ha dicho hasta ahora

MIAMI.- El argentino Lionel Messi, que tiene problemas musculares, no jugó la final de la US Open Cup en la que el Inter Miami terminó cayendo 2-1 ante el Houston Dynamo.

El técnico argentino Gerardo "Tata" Martino había asegurado en la previa de la final que iban a esperar a Messi hasta el último momento para ver si podría o no jugar, pero no estuvo disponible ni siquiera en el banco de suplentes, lo que ha generado preocupación en los seguidores del equipo y del astro argentino, sobre todo porque no está claro el tipo de lesión que tiene.

El pasado miércoles 20 de septiembre, luego que Messi saliera en el primer tiempo del juego ante Toronto, Martino dijo sobre la lesión: "Son fatigas, no creo que haya lesión muscular y vamos día a día".

Lo cierto es que Messi no está al 100% y el tema de la fatiga es algo de lo que se viene hablando.

Desde el pasado 21 de julio, cuando debutó con el Inter Miami, ha jugado trece partidos y apenas ha tenido tiempo de descanso, al sumarse además a la selección argentina para el arranque de la fase de clasificación al Mundial de 2026.

En la jornada de eliminatoria al Mundial 2026 frente a Ecuador el pasado 7 de septiembre, el argentino pidió el cambio antes de culminar el segundo tiempo del encuentro que ganaron 1-0. Luego no jugó ante Bolivia en una decisión que también anunciaron a último momento sin especificar el tipo de lesión o molestia que tenía.

Ya de vuelta a Miami, no estuvo en el juego ante Atlanta el 16 de septiembre, muy cercano a la fecha de la eliminatoria mundialista, pero regresó ante Toronto el 20 de septiembre y tuvo que salir apenas en el primer tiempo.

El Houston Dynamo venció 2-1 al Inter Miami que jugando como locales pero sin Messi no pudieron alcanzar la victoria de la U.S. Open Cup.

¿FATIGA MUSCULAR POR EXCESO DE PARTIDOS?

Sin un parte médico oficial, las declaraciones de Martino tras perder la final ante Houston son la única señal sobre lo que pasa con el argentino.

"No era prudente que jugara, está claro, ni siquiera para considerarlo algunos minutos porque corríamos riesgos", explicó en rueda de prensa.

Sobre su posible regreso dijo: "él va a jugar seguramente antes de que termine la liga (…). A partir de hoy iremos partido a partido definiendo la situación para ver en qué momento el departamento médico nos dice que él está en condiciones de jugar sin correr riesgos", agregó en declaraciones que recogió la agencia EFE.

En sólo 12 partidos jugados, Lionel Messi ha sumado 11 goles y 5 asistencias para el Inter Miami y le ha dado un giro a su temporada. ¿Es posible detenerlo? ¿Y la fatiga será un factor en el avance del Inter Miami hacia los playoffs?

Al Inter Miami le quedan cinco juegos y la última fecha en la MLS es el 21 de octubre. El equipo está luchando por un cupo para los playoffs y este sábado enfrentan al New York City.