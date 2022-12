Pelé está respondiendo bien al tratamiento de una infección respiratoria, según hospital

SAO PAULO - El gran futbolista brasileño Pelé está respondiendo bien al tratamiento de una infección respiratoria y su estado de salud no ha empeorado en las últimas 24 horas, dijo el sábado el hospital Albert Einstein.

Pelé, de 82 años, se encuentra en el hospital desde el martes.

Desde todo el mundo han llegado mensajes de ánimo para el tres veces ganador de la Copa del Mundo, que también se está sometiendo a un tratamiento contra el cáncer. Kely Nascimento, la hija de Pelé, publicó en Instagram varias fotos de aficionados brasileños en Catar deseando que su padre se recupere con banderas y pancartas. Los edificios de la nación de Oriente Medio también mostraban mensajes de apoyo al exfutbolista.

El hospital Albert Einstein dijo el viernes que Pelé está recibiendo antibióticos para tratar una infección al mismo tiempo que se somete a quimioterapia contra el cáncer. A Pelé, cuyo verdadero nombre es Edson Arantes do Nascimento, se removió un tumor de colon en septiembre de 2021.

Ni su familia ni el hospital han dicho si el cáncer se había extendido a otros órganos.

El diario Folha de S.Paulo informó el sábado que la quimioterapia de Pelé no está funcionando y que los médicos habían decidido ponerlo en cuidados paliativos. The Associated Press no pudo confirmar esa información.

ESPN Brasil informó el miércoles que Pelé fue llevado al hospital debido a una "hinchazón general".

Pelé ayudó a Brasil a ganar los Mundiales de 1958, 1962 y 1970 y sigue siendo el máximo goleador de la historia de la selección con 77 goles en 92 partidos.