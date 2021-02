Lo que debes saber El accidente ocurrió el 26 de enero de 2020, cuando el helicóptero donde viajaba Bryant, su hija y otros siete pasajeros se estrelló contra la ladera de una colina.

Junto con Kobe Bryant fallecieron su hija Gigi, John Altobelli, su esposa Keri y su hija Alyssa; Christina Mauser, Sarah Chester y su hija Peyton, y el piloto Ara Zobayan.

LOS ÁNGELES - En el año desde que el helicóptero que transportaba a Kobe Bryant se estrelló contra la ladera de una colina en una mañana neblinosa, matando a los nueve personas a bordo, ha habido muchas acusaciones sobre la causa de la tragedia.

La viuda de Bryant culpa al piloto. Ella y las familias de otras víctimas también culparon a las empresas propietarias y operadoras del helicóptero. El hermano del piloto no culpó a Bryant pero dijo que conocía los riesgos de volar. Las compañías de helicópteros dijeron que el clima fue un acto de Dios y culparon a los controladores de tráfico aéreo.

El martes, se espera que los funcionarios federales de seguridad anuncien la causa probable del accidente, largamente esperada, que desató el dolor en todo el mundo por la estrella del baloncesto retirada, inició varias demandas e impulsó la legislación estatal y federal.

"Creo que todo el mundo está mirando porque es Kobe", dijo Ed Coleman, profesor de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle y experto en ciencias de la seguridad.

Bryant, su hija de 13 años, Gianna, y otros seis pasajeros volaban desde el condado de Orange a un torneo de baloncesto juvenil en su Academia Deportiva Mamba en el condado de Ventura el 26 de enero de 2020, cuando el helicóptero se encontró con una espesa niebla en el San Fernando Valley al norte de Los Ángeles.

El piloto Ara Zobayan trepó bruscamente y casi había atravesado las nubes cuando el helicóptero Sikorsky S-76 se ladeó abruptamente y se hundió en las colinas de Calabasas, matando a los nueve a bordo instantáneamente antes de que las llamas envolvieran los restos.

No hubo señales de falla mecánica y se cree que fue un accidente, dijo la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

Es probable que la junta haga recomendaciones no relacionadas para prevenir accidentes futuros cuando se reúna de forma remota el martes.

La NTSB es una agencia federal independiente que investiga choques pero no tiene poderes de ejecución. Solo puede enviar sugerencias a organismos como la Administración Federal de Aviación o la Guardia Costera, que han rechazado repetidamente algunas de las recomendaciones de seguridad de la junta después de otros desastres.

Una recomendación podría ser que los helicópteros tengan un sistema de alerta y alerta del terreno, un dispositivo que señala cuando una aeronave está en peligro de estrellarse. El helicóptero no tenía el sistema que la NTSB ha recomendado como obligatorio para los helicópteros. La FAA solo lo requiere para ambulancias aéreas.

Los legisladores federales han patrocinado la Ley de Seguridad de Helicópteros de Kobe Bryant y Gianna Bryant para exigir los dispositivos en todos los helicópteros que transportan seis o más pasajeros.

El ex presidente de la NTSB, James Hall, dijo que espera que la FAA exija los sistemas como resultado del accidente. “Históricamente, se han necesitado tragedias de alto perfil para hacer avanzar la aguja reguladora”, dijo.

Los dispositivos, conocidos como TAWS, cuestan más de $35,000 por helicóptero y requieren capacitación y mantenimiento.

Helicopter Association International desaconsejó lo que denominó un método de "una solución para todos". El presidente y director ejecutivo, James Viola, dijo en un comunicado que exigir equipos específicos para toda la industria es "ineficaz" y "potencialmente peligroso".

Aunque Zobayan volaba a baja altitud en un área montañosa, es posible que el sistema de advertencia no haya evitado el accidente, dijo Coleman. La presencia del terreno podría haber disparado la alarma, "sonando constantemente", y distraer al piloto o incitarlo a bajar su volumen o ignorarlo, dijo el profesor de ciencias de la seguridad Embry-Riddle.

Los investigadores federales dijeron que Zobayan, un piloto experimentado que a menudo volaba en Bryant, puede haber "percibido mal" los ángulos en los que descendía y se inclinaba, lo que puede ocurrir cuando un piloto se desorienta con poca visibilidad, según documentos de la NTSB.

Los otros fallecidos fueron el entrenador de béisbol de Orange Coast College, John Altobelli, su esposa Keri y su hija Alyssa; Christina Mauser, quien ayudó a Bryant a entrenar al equipo de baloncesto de su hija; y Sarah Chester y su hija Payton. Alyssa y Payton eran compañeros de equipo de Gianna.

El accidente ha generado demandas y contrademandas.

El día en que se llevó a cabo un servicio conmemorativo masivo en el Staples Center, donde Bryant jugó la mayor parte de su carrera, Vanessa Bryant demandó a Zobayan y a las empresas propietarias y operadoras del helicóptero por negligencia y muerte por negligencia de su esposo e hija. Las familias de otras víctimas demandaron a las compañías de helicópteros pero no al piloto.

Vanessa Bryant dijo que Island Express Helicopters Inc., que operaba la aeronave, y su propietario, Island Express Holding Corp., no capacitaron ni supervisaron adecuadamente a Zobayan. Ella dijo que el piloto fue descuidado y negligente al volar en la niebla y debería haber abortado el vuelo.

El hermano de Zobayan dijo que Kobe Bryant conocía los riesgos de volar en helicóptero y que sus sobrevivientes no tienen derecho a recibir daños por la propiedad del piloto. Island Express Helicopters Inc. negó su responsabilidad y dijo que el accidente fue una "fatalidad" que no pudo controlar.

También contrademandó a dos controladores de tráfico aéreo de la FAA, diciendo que el accidente fue causado por su "serie de actos erróneos y / u omisiones".

La contrademanda afirma que un controlador denegó indebidamente la solicitud de Zobayan de "seguimiento de vuelo" o asistencia de radar mientras procedía en la niebla. Las autoridades han dicho que el controlador canceló el servicio porque el radar no se podía mantener a la altitud a la que volaba la aeronave.

Según la demanda, el controlador dijo que iba a perder el radar y las comunicaciones en breve, pero no se perdió el contacto del radar. Cuando un segundo controlador asumió el control, la demanda dijo que el primer controlador no le informó sobre el helicóptero y, debido a que los servicios de radar no se terminaron correctamente, el piloto creía que estaba siendo rastreado.

Vanessa Bryant también demandó al Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles, acusando a los agentes de compartir fotos no autorizadas del lugar del accidente. California ahora tiene una ley estatal que prohíbe tal conducta.