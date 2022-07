Novak Djokovic conquista su séptimo título de Wimbledon tras vencer a Nick Kyrgios

LONDRES, Inglaterra- El serbio Novak Djokovic levantó este domingo su séptimo Wimbledon en la final ante Nick Kyrgios, al que superó en cuatro sets.

El tenista usó su brillantez constante para vencer el domingo a Kyrgios, que lanza ases, lanza trucos y habla constantemente, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) por cuarto campeonato consecutivo en el All England. Club y séptimo en la general.

“Cada vez, se vuelve más y más significativo y especial”, manifestó Djokovic. “Siempre ha sido, y será, el torneo más especial en mi corazón. El que me motivó e inspiró para comenzar a jugar tenis en un pequeño resort de montaña en Serbia", recordó.

Djokovic extendió su racha invicta en el torneo de Grand Slam sobre césped a 28 partidos y elevó su carrera a 21 trofeos importantes, rompiendo un empate con Roger Federer y colocándose solo uno detrás de los 22 de Rafael Nadal en la historia del tenis masculino.

Con este título en Londres, Djokovic suma 21 Grandes, nueve de ellos en Australia, dos en Roland Garros, siete Wimbledon y tres US Open. Solo le aventaja en la clasificación histórica Nadal, que acumula dos Abiertos de Australia, catorce Roland Garros, dos Wimbledon y cuatro US Open, y por detrás queda Federer con 20 y Pete Sampras, con catorce.

El 2022 comenzó con un triple empate entre los tres miembros del 'Big Three'. Lo rompió Nadal con las victorias en Australia y Roland Garros, poniendo un histórico 22 en el marcador.

Djokovic, que no pudo participar en Australia al ser deportado, cayó en los cuartos de final de París y se alzó con el triunfo en Wimbledon. Está en duda si podrá participar en agosto en el US Open, ya que Estados Unidos no deja entrar al país a no vacunados. Federer, por su parte, no juega desde Wimbledon 2021 y tiene planeada su vuelta al circuito para finales de año, con la disputa de la Laver Cup y el torneo de Basilea. El último Grand Slam que logró el suizo fue en Melbourne en 2018.