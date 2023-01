Estos son algunos de los mejores comerciales en la historia del Super Bowl

Los Super Bowls siempre han sido más que fútbol americano. Muchas personas miran con gran entusiasmo los comerciales, que tienden a considerarse algunas de las partes más entretenidas de la experiencia.

Los ojos están pegados a la televisión durante el domingo del Super Bowl. Esta es la mejor manera para que las empresas y las marcas muestren sus nuevos productos a algunas de las audiencias más amplias posibles.

El Super Bowl LVI se transmitirá el domingo 13 de febrero por NBC.

NBCUniversal colocó los anuncios de 30 segundos desde el principio, ya que el conglomerado de Comcast agotó el tiempo comercial antes de que comenzara la temporada 2021-22 de la NFL.

Los comerciales del Super Bowl se popularizaron desde 1979 cuando Coca-Cola lanzó su "Hey Kid, Catch!" anuncio con el tackle defensivo de los Steelers, Joe Greene, que aún marca como uno de los mejores anuncios de la historia.

Estos anuncios son admirados por su humor intrigante y poco convencional, su calidad cinematográfica y su nítido uso de efectos especiales.

¿Qué traerá el Super Bowl LVI a la mesa este año cuando los Bengals se enfrenten a los Rams?

Echa un vistazo a estos comerciales anteriores que hicieron historia en el Super Bowl, los precios de los anuncios antes y ahora y más:

¿Cuáles son los 10 mejores comerciales del Super Bowl de todos los tiempos?

El número uno es "Hey Kid, Catch!" de Coca-Cola en 1979 (como se mencionó anteriormente). El anuncio retrata a Joe Greene de Pittsburgh en el vestuario interactuando con un joven fanático que le ofrece una botella de coca cola helada.

2. A continuación tenemos la versión de Ridley Scott de la popular novela distópica de George Orwell “1984” presentada en un comercial de Apple, presentando la Macintosh.

3. Luego tenemos a Cindy Crawford exhibiendo la nueva lata de Pepsi en 1992. La supermodelo se detiene en un Lamborghini rojo en una estación de servicio para tomar un trago mientras dos jóvenes de ojos saltones la observan sorber una lata nueva de Pepsi.

4. En el n.° 4, tenemos el anuncio de 1992 de Air Jordan VII de Nike, con Michael Jordan y su coprotagonista Bugs Bunny. El comercial más tarde influyó en la película de 1996 “Space Jam”.

5. Jordan aparece en otro comercial, que aterriza en el puesto número 5. El "Showdown" de McDonald's se emitió en 1993 y presentó a Jordan y al delantero de los Celtics, Larry Bird, en una competencia de tiro, anunciando la necesidad de una Big Mac.

6. En 2002, Budweiser lanzó un anuncio llamado "Respeto" en honor a la tragedia del 11 de septiembre. En el comercial, los caballos Clydesdale honran a los héroes caídos arrodillándose en la Zona Cero. El anuncio solo se emitió una vez en horario de máxima audiencia porque la empresa se negó a beneficiarse del tema delicado.

7. Llegando al No. 7 está el anuncio de Pepsi "Now and Then" de Britney Spears, que también apareció en 2002. En este comercial en particular, Spears y otros actores reinventaron viejos anuncios de Pepsi de la década de 1980, ofreciendo una nueva vitalidad a la marca.

8. Luego tenemos el anuncio de Snickers "No eres tú cuando tienes hambre" en 2010, protagonizado por la difunta primera dama de la televisión, Betty White. La leyenda de la comedia actúa como un jugador de fútbol desvalido que se levanta de las cenizas después de dar un bocado a una barra de Snickers.

9. En 2020, Lil Nas X y Sam Eliott anunciaron Doritos en una representación del viejo oeste de "The Cool Ranch". "Old Town Road" de Lil Nas X suena mientras él y Elliot bailan, en reemplazo de un tiroteo del Viejo Oeste, por el premio final de Doritos. Los cameos de Billy Ray Cyrus al final para unir todo perfectamente.

10. Y finalmente, Volkswagen logró la mayor cantidad de vistas en la historia del Super Bowl con "The Force", que se emitió en 2011. Un niño pequeño vestido como Darth Vader corre por su casa como si estuviera administrando "The Force" en diferentes cosas como un muñeco, su perro y hasta el coche de la familia. Sus padres se entregan a la fantasía desbloqueando el Volkswagen, haciendo que sus faros parpadeen y satisfaciendo completamente a su hijo, quien asume que es su poder el responsable.

¿Cuánto cuestan los anuncios del Super Bowl?

En este momento, NBC busca $6 millones por anuncio de 30 segundos durante el Super Bowl LVI. Este es un aumento del 9.1% desde 2021 cuando CBS implementó $5.5 millones y 2020 cuando FOX también presionó por $5.5 millones.

¿Qué comerciales habrá en el Super Bowl?

Además de la actuación de medio tiempo con cinco artistas legendarios, NBC entretendrá al público con la parte más cautivadora del evento. Y no, no me refiero al fútbol americano.

Las actualizaciones comerciales del Super Bowl son las siguientes:

Kraft Heinz no aparecerá por segundo año consecutivo, lo que significa que Planters una vez más no presentará a Mr. Peanut. Un recordatorio: Planters publicó el funeral del Sr. Peanut como un anuncio en 2020.

Del mismo modo, Mars Wrigley, que presenta Snickers, M & M's y Skittles, no tendrá publicidad. Los fanáticos no estarán felices después del comercial de M & M's del año pasado protagonizado por el propio Dan Levy de Schitt's Creek y el anuncio de 2010 de Snickers con el ícono fallecido, Betty White.

Por otro lado, Kellogg's Pringles tendrá un anuncio y se ubicará en un espacio de 30 segundos por quinto año consecutivo. “Estamos emocionados de comenzar otro año trayendo algo divertido y completamente nuevo a nuestra base de fanáticos dedicados de Pringles y a los espectadores de Big Game”, dijo Gareth Maguire, director senior de marketing de Pringles.

Intuit anunció la revelación de su anuncio doble, comenzando con TurboTax y luego terminando en el cuarto trimestre con Quickbooks. Y no sorprende que Crypto.com emita un anuncio este año, y este será su primer comercial de Super Bowl. El actor Matt Damon apareció en un anuncio de Crypto.com en octubre. ¿Lo volveremos a ver en febrero?

La empresa de comercio electrónico Rakuten y el intercambio de criptomonedas FTX estrenarán sus primeros comerciales este año.

Nissan se presentará por primera vez desde 2015, pero Hyundai y Lexus no aparecerán.

Y sí, la NFL también tendrá un comercial de Super Bowl este año. El año pasado, la NFL se centró en el concepto de unidad cuando el actor Ross Hutchinson protagonizó su anuncio "As One". En esta función, Hutchinson interpretó al miembro del Salón de la Fama de la NFL, Vince Lombardi, recitando citas icónicas de sus días como entrenador. La NFL, bajo el CMO Tim Ellis, ha valorado una "estrategia de quitarse el casco" que tiene como objetivo conectar las jugadas fuera del campo con las audiencias del otro lado.

Eso es todo lo que sabemos por ahora. Sintonice el 13 de febrero para disfrutar de la enigmática experiencia publicitaria completa.