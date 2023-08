La futbolista española Olga Carmona publica dos mensajes a su padre muerto

MADRID - "Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida", reconoce Olga Carmona en un mensaje publicado en sus redes sociales el lunes tras marcar el gol de la victoria de la selección española en la final del Mundial ante Inglaterra y conocer después que su padre había fallecido.

"No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño", añade la futbolista sevillana que milita en el Real Madrid, que fue clave también en la semifinal al lograr el tanto del triunfo ante Suecia en los últimos compases del choque.

Así mismo, después tiene un mensaje para su padre: "Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá".

Anoche Olga Carmona publicó, tras conocer la noticia, otro mensaje: "Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá"

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

Olga Carmona llegará esta noche con la selección a Madrid, donde se ha organizado una fiesta para celebrar el primer título mundial de la selección femenina en Madrid Río.