Federación Mexicana condena ataque a su entrenador Javier Aguirre

CIUDAD DE MÉXICO - La Federación Mexicana de Fútbol condenó la conducta de aficionados de Honduras que lanzaron objetos al campo al finalizar el partido por la Liga de Naciones y que terminaron descalabrando al entrenador Javier Aguirre.

Al finalizar el partido que los catrachos ganaron 2-0, el “Vasco” Aguirre se acercó a saludar al colombiano Reinaldo Rueda cuando un objeto lanzado desde las gradas, que parecía ser una lata de cerveza, golpeó al entrenador mexicano en el costado derecho de la cabeza provocándole una herida sangrante.

“La FMF manifiesta su firme rechazo ante cualquier forma de violencia en el fútbol y reitera su compromiso con la seguridad”, dijo el organismo en un comunicado. “Es urgente que todos los actores involucrados en el fútbol, incluidos instituciones, directivos, jugadores, afición y medios de comunicación colaboremos para crear un entorno seguro para todos”.

Minutos después de la agresión, el entrenador mexicano apareció en una rueda de prensa ya con el sangrado controlado y minimizó el incidente.

“Nada, nada es futbol, el cauce del partido fue limpio. Ellos merecieron ganar, no me queda más que felicitarlos, tratar de levantar el ánimo de un equipo, lo otro me parece que no tiene relevancia”, dijo el estratega. “De lo otro, ni mencionarlo. No soy de quejarme”.