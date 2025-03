Rumbo al Mundial: Telemundo presenta las eliminatorias a la Copa del Mundo

La serie Rumbo al Mundial de Telemundo continúa con la cobertura exclusiva de los partidos en casa de Brasil y Argentina de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con una nueva alineación de comentaristas.

La acción comienza en VIVO el jueves 20 de marzo a las 8 p.m. ET con el programa previo al partido por Universo, seguido del enfrentamiento entre Brasil y Colombia a las 8:30 p.m. ET por Telemundo. La emoción continúa el martes 25 de marzo con Argentina vs. Brasil en vivo a las 8:30 p.m. ET por Telemundo.

Telemundo se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y su formato extendido reforzando su equipo de comentaristas con el mejor talento para narrar los 104 partidos del torneo. Entre las nuevas incorporaciones destacan Luis Omar Tapia, uno de los comentaristas de fútbol más reconocidos en el mercado hispano de EEUU, y Diego Balado, reconocido periodista deportivo argentino y una voz prominente en los medios deportivos en español.

Tapia, junto a Eduardo Biscayart, una de las voces de los eventos deportivos más importantes del mundo en Telemundo, brindará comentarios en profundidad para Brasil vs. Colombia. Balado se unirá a Andrés Cantor, miembro del Salón de la Fama del Fútbol y ocho veces ganador del premio Emmy, para la cobertura de Argentina vs. Brasil.

Las plataformas digitales de Telemundo iniciarán la cobertura de Brasil vs. Colombia a las 7:30 p.m. ET con el análisis de Copán Álvarez y Jorge Calvo. La previa y el medio tiempo del partido se transmitirán a las 8 p.m. ET por Universo, con la conducción de Carlota Vizmanos, junto a la analista de fútbol y entrenadora profesional Natalia Astrain, y el exjugador de la Selección Mexicana y Chivas, Manuel Sol. Luego del partido, el equipo de comentaristas de Telemundo ofrecerá un análisis detallado del encuentro.

