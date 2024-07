Despiden al técnico Berhalter de la selección de EEUU tras eliminación en Copa América

NUEVA YORK -mLa selección estadounidense de fútbol destituyó a su técnico Gregg Berhalter el miércoles, una semana después de que el equipo fue eliminado en la fase de grupos de la Copa América, dijo una persona cercana a la decisión.

La eliminación agravó las dudas de que Berhalter fuera la persona adecuada para seguir en el cargo rumbo al Mundial de 2026, del que Estados Unidos será coanfitrión junto con México y Canadá.

La fuente que dio la información del despido habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato, dado que la Federación Estadounidense de Fútbol no ha hecho el anuncio oficial. Éste surgiría el mismo miércoles, de acuerdo con esa persona.

El segundo periodo de Berhalter como seleccionador nacional se descarriló apenas 10 meses después de que el estratega había vuelto con grandes expectativas y con el objetivo de “cambiar el fútbol en Estados Unidos para siempre”.

La selección estadounidense logró siete triunfos, empató un encuentro y sufrió seis derrotas durante la nueva estadía de Berhalter, cuya foja total fue de 44 victorias 13 empates y 17 tropiezos.

Matt Crocker, director deportivo de la selección, había decidido traer de regreso a Berhalter. Él mismo será quien emita la recomendación sobre su reemplazo.

Los próximos compromisos de la selección de las barras y las estrellas están previstos para septiembre, con partidos amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda.

El alemán Jürgen Klopp, el francés Thierry Henry y el argentino Marcelo Bielsa figuran entre los nombres que han surgido en las especulaciones como candidatos a ocupar el puesto de Berhalter.

Otras opciones que se mencionan son las de Jesse Marsch, el salvadoreño Hugo Pérez, Pellegrino Matarazzo, el alemán David Wagner, Steve Cherundolo, Jim Curtain, el italiano Massimiliano Allegri y el argentino Mauricio Pellegrino.

El salario podría ser un problema.

Berhalter devengó $2,291,136 en 2022, incluyendo $900,000 en premios por la clasificación de Estados Unidos al Mundial y por llegar a los octavos de final. La contratación de un técnico de elite para la selección masculina ejercería presiones para que la federación aumentara el salario de Emma Hayes, contratada recién como entrenadora de las mujeres.

Quedan apenas 23 meses antes del Mundial. Los estadounidenses disputarán su primer partido en Inglewood, California, el 12 de junio de 2026. Los únicos cotejos oficiales con el plantel completo antes de la cita mundialista llegarían en la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Berhalter, quien cumple 51 años el 1 de agosto, fue el primer estadounidense en dirigir la selección después de jugar con ésta en un Mundial. Se le contrató en diciembre de 2018, tras estadías con el Hammarby de Suecia (2011-13) y con el Crew de Columbus de la MLS (2013-18).

Guió a Estados Unidos a títulos en la Liga de Naciones de la CONCACAF en 2020, 2023 y 2024, así como a la coronación con un equipo alterno en la Copa de Oro de 2021.

Los jugadores apoyaban firmemente a Berhalter, al coincidir en que había fomentado una cultura que unía al equipo.

Ese apoyo llevó a que Crocker lo recontratara cinco meses después de que expiró su contrato original en medio de una investigación sobre un caso de violencia doméstica, ocurrido décadas atrás.

La familia Reyna llamó la atención de la federación sobre aquel caso, molesta luego que Berhalter dio pocos minutos de juego a Gio Reyna en el Mundial de Qatar. Un despacho de abogados contratado por la federación concluyó que no había obstáculos para traer de vuelta a Berhalter.