Final de la Copa Mundial 2022: Argentina y Francia juegan por la gloria

Este domingo, en la Copa Mundial de la FIFA 2022, Argentina se enfrenta a Francia en el estadio Lusail Iconic, en Lusail, por el título de campeón.

En el último e inédito encuentro del Mundial, Argentina -que dejó en el camino a Croacia- disputará el título al ganador de la Copa en 2018, Francia, que llega de ganar a Marruecos, en el partido que comienza a la 10 a.m. ET / 9 a.m CT.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.

Sudamérica vs. Europa. Messi vs. Mbappé.

El primer Mundial en Medio Oriente tendrá una final estelar el domingo entre el último campeón Francia y Argentina, que intentará poner fin a una hegemonía de dos décadas del fútbol europeo en el máximo escenario.

Lionel Messi, máximo artillero de la selección argentina en mundiales, buscará ganar el último gran trofeo que le falta y que levantó para su país Diego Maradona por última vez en 1986.

Kylian Mbappé, de 23 años, tiene como meta igualar a Pelé como el jugador más joven en conquistar dos títulos del Mundial. Francia puede ser además la primera selección que revalide su título desde el Brasil del propio O Rei en 1962.

“Jugar dos finales seguidas es increíble”, dijo el lateral francés Theo Hernández. “Sabemos que la final contra Argentina lo tiene todo para ser un gran partido”.

Ambas selecciones, que buscan su tercera estrella, superaron una maldición de lesiones en la previa del Mundial. Karim Benzemá, Paul Pogba y N’golo Kanté del lado francés; Giovanni Lo Celso, Joaquín Correa y Nicolás González en el argentino.

El monarca anotó 13 goles y recibió cinco en su tránsito a la final. Los argentinos convirtieron uno menos y le anotaron la misma cantidad en su valla.

Los europeos pasaron a la final de la Copa Mundial.

Volverán a encontrarse cuatro años después de la goleada 4-3 — con doblete de Mbappé — que le propinaron los europeos al equipo argentino en los octavos de final de Rusia.

“Esta no es la misma Argentina que enfrentamos hace cuatro años”, advirtió el seleccionador francés Didier Deschamps.

A continuación, un repaso de los datos más relevantes de ambos seleccionados rumbo al duelo en el estadio Lusail, que se disputará a las 6 de la tarde hora local.

ARGENTINA

¿CÓMO LLEGÓ?

Tras la derrota 2-1 ante Arabia Saudí, la Albiceleste venció 2-0 a México y 2-0 a Polonia en la ronda de grupos. En octavos de final superó 2-1 a Australia; en cuartos 4-3 a Holanda en la tanda de penales y goleó 3-0 al último subcampeón Croacia en semifinales.

PALMARÉS

Fue campeón del mundo en 1978 y 1986. También jugó la final en 1930, 1990 y 2014.

FIGURA

Su capitán Messi, autor de cinco goles y tres asistencias. Líder futbolístico y emocional de la Albiceleste, fue vital para abrir el marcador ante México cuando la clasificación a octavos corría riesgo.

También anotó el primer gol en cuartos y semifinal. A sus 35 años y con 25 presencias en Mundiales —igualó el récord de la leyenda alemana Lothar Matthäus—, la Pulga buscará el último gran trofeo que le falta.

“Está esplendoroso”, comentó Deschamps sobre Messi. “Juega con mucha libertad, toca muchos balones, se le ve muy en forma”

TÉCNICO

Lionel Scaloni, 44 años. Es difícil encasillarlo. Argentina es un equipo avasallante por momentos, pero también se repliega y mata de contragolpe. Nunca repitió equipo en el torneo y cambió el esquema táctico según el rival.

SU ONCE IDEAL:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Ángel Di María, Lionel Messi y Julián Álvarez.

FRANCIA

¿CÓMO LLEGÓ?

Tras la aplastante victoria 4-1 ante Australia, Les Bleus vencieron 2-1 a Dinamarca y aseguraron el pase a octavos. Con mayoría de suplentes, cerraron la primera fase con una derrota 1-0 ante Túnez. En octavos se impusieron 3-1 contra Polonia y en una final adelantada eliminaron 2-1 a Inglaterra en cuartos. En semifinales liquidaron 2-0 a Marruecos.

PALMARÉS

Fue campeón en 1998 y 2018. Finalista en 2006.

FIGURA

Mbappé, el máximo referente de la nueva generación de estrellas del fútbol que entró en escena tras una era dominada por Messi y Cristiano Ronaldo. Lleva cinco goles en el certamen, uno más que en Rusia. Si bien no convirtió en los dos últimos partidos, es siempre un factor de desequilibrio y participó de todos los goles.

TÉCNICO

Deschamps, 54 años. Campeón del mundo como jugador y técnico. Supo reconstruir al equipo a pesar de las bajas y fue un acierto suyo insertar a Antoine Griezmann en el mediocampo. Dirige al equipo desde hace una década y este es su tercer Mundial.

SU ONCE IDEAL

Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Olivier Giroud.