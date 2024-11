Argentina y Brasil, anfitriones de la última ronda de eliminatorias sudamericanas de la FIFA

La serie “Rumbo al Mundial” de Telemundo continúa con la cobertura exclusiva de los campeones de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, Argentina, y los ganadores históricos de la Copa del Mundo, Brasil, en su última ronda de partidos de eliminatorias sudamericanas el próximo martes 19 de noviembre. La cobertura completa de Argentina vs. Perú EN VIVO a las 6:55 p.m. ET por Telemundo, seguido por Brasil vs. Uruguay a las 7:30 p.m. ET por Universo.

El ganador del premio Emmy y miembro del Salón de la Fama del Fútbol, Andrés Cantor, junto con el exjugador de la Selección Nacional de México y estrella de Chivas de Guadalajara, Manuel Sol, narran el partido cuando Argentina enfrente a Perú. Jugadores clave a seguir para Argentina incluyen al 8 veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, el arquero Emiliano Martínez que regresa tras una suspensión disciplinaria, y el joven de 23 años Enzo Barrenechea, recién convocado a la selección nacional. Por su parte, Perú contará con el regreso de su máximo goleador histórico Paolo Guerrero, el defensa Miguel Trauco y el delantero Gianluca Lapadula, quien vuelve tras una lesión que lo dejó fuera de la última ronda.

Luis Omar Tapia, destacado periodista deportivo y comentarista de fútbol, se unirá al analista experimentado Eduardo Biscayart para cubrir el partido entre Brasil y Uruguay. La plantilla de Brasil incluye talentos destacados, como el delantero del Real Madrid Vinicius Junior, quien regresa tras una lesión en el cuello que lo dejó fuera de las eliminatorias de octubre, su compañero de equipo Rodrygo, Raphinha del Barcelona, y la sorpresiva inclusión del delantero de 17 años Estêvão Willian. Bolivia presentará una alineación mixta con jugadores en su mayoría con menos de 10 partidos internacionales, complementados por jugadores experimentados como José Sagredo, el arquero Guillermo Viscarra y el defensa Gabriel Villamil.