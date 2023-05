Telemundo presentará por primera vez la cobertura del 149º Derby de Kentucky en Universo

MIAMI, FL – Por primera vez, Telemundo presentará la cobertura del Derby de Kentucky, que tendrá lugar en el icónico Churchill Downs en Louisville, KY, a partir de las 6:30 p.m. (hora del Este) del sábado, 6 de mayo, en la cadena Universo y por streaming en TelemundoDeportes.com y la aplicación de Telemundo.

En el 149º Derby de Kentucky correrá al que probablemente sea el gran favorito en la mañana, Forte, quien ha ganado seis de las siete salidas en su carrera, incluida la del Derby de Florida (G1), su última salida en abril, y terminó con el mayor puntaje para clasificar al Derby de Kentucky.

Otros contendientes son el ganador del Derby de Santa Anita (G1) de 2023, Practical Move; el ganador del Derby de Arkansas (G1) de este año, Angel of Empire; el ganador del Blue Grass Stakes (G1) de 2023, Tapit Trice, y el ganador del Derby de los Emiratos Árabes Unidos (G2) de 2023, Derma Sotogake.

Al frente de la cobertura de Telemundo estará Copán Álvarez, con la narración de las carreras a cargo del periodista deportivo José Francisco Rivera y, en vivo desde Churchill Downs, la reportera especializada en carreras hípicas, Claudia Pagán.

También el sábado, Universo ofrecerá la cobertura del partido Manchester City vs. Leeds United de la Liga Premier a las 9:30 a.m. (hora del Este), y del Liverpool vs. Brentford a las 12 m. (hora del Este), antes del Derby de Kentucky.

Para recapitular los eventos del día, Zona Mixta, el programa deportivo nocturno líder de Telemundo de los fines de semana, presentará una cobertura especial como parte de su celebración del “Cinco de Mayo” durante todo el fin de semana.

Además del resumen del Derby de Kentucky, el programa cubrirá la ceremonia del Salón de la Fama del Fútbol de EEUU, en la que serán exaltados Landon Donovan y DeMarcus Beasley, entre otros; la primera pelea del Canelo Álvarez en su natal Guadalajara en más de 12 años contra su rival John Ryder; y el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami.