La emoción de los partidos de la Premier League este fin de semana por Telemundo

MIAMI – Telemundo, la casa exclusiva en español de la FIFA hasta 2026 y La Liga Premier, ofrece cobertura completa de tres emocionantes partidos de la liga inglesa este sábado y domingo.

El sábado, a las 12:00 p.m., será el duelo entre Bournemouth v. Aston Villa, en directo por Telemundo.

La cobertura de la Premier League en Telemundo comienza a las 6:30 a.m. ET con La Liga Premier: Extra, conducido por la talentosa Carlota Vizmanos y el exjugador de la selección mexicana y de Chivas, Manuel Sol.

Inmediatamente después, a las 6:55 a.m. ET, la emoción continúa con el enfrentamiento clave entre Newcastle y Chelsea, dos equipos que luchan por asegurar su lugar en la próxima Liga de Campeones. La narración estará a cargo de Luis Omar Tapia y los comentarios de Natalia Astrain.

Más tarde, a las 11:30 a.m. ET, Telemundo transmitirá el duelo más esperado de la jornada: Liverpool vs. Arsenal, un choque de alto voltaje entre el campeón ya coronado y el segundo mejor equipo de la temporada, que promete ser un espectáculo imperdible. El reconocido narrador Andrés Cantor, ganador de ocho premios Emmy, y el analista Diego Balado estarán al frente de la cobertura.

Para cerrar la jornada, Tercer Tiempo ofrecerá un completo resumen con lo más destacado de los encuentros del fin de semana.

Durante todo el fin de semana, el programa deportivo nocturno de Telemundo, El Pelotazo, resumirá toda la acción con entrevistas a jugadores y momentos de los partidos a la medianoche.

